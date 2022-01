A la Une . Saint-Malo : Elle remporte plus de 200.000 euros en misant 80 centimes

Une joueuse débutante a raflé le jackpot du Nouvel an au casino de Saint-Malo ce samedi, avec seulement 80 centimes d'euros. Par N.P - Publié le Lundi 3 Janvier 2022 à 14:43

La coquette somme de 209.715,20 euros était en jeu au casino de Saint-Malo, à l’occasion du Nouvel An, samedi dernier. L’heureuse gagnante, une quadragénaire en vacances, n’est pas une habituée des casinos. Venue accompagner sa mère, elle n'a eu le temps de miser que 0,80€ aux machines à sous, avant de voir la machine s’emballer et de remporter le jackpot.



"C’est le deuxième plus gros jackpot de l’établissement depuis l’ouverture des machines à sous il y a 30 ans", a annoncé le directeur du casino à l’Agence France Presse. Le record de ce casino s’élève à 425.000 euros, un gain remporté par un joueur ayant misé 0,60€ en 2011.



Le temps de se remettre de ses émotions, elle s’est vu offrir une coupe de champagne par l’établissement pour fêter son gain. “Elle en profitera pour réaliser ses rêves et peut-être partir en voyage”, a ajouté le directeur du casino.