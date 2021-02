Saint-Louis, seule ville du sud sous couvre-feu pour le moment

"Les chiffres communiqués par l’ARS en ce mardi 9 février sont particulièrement inquiétants, pour La Réunion toute entière et pour notre ville en particulier", avait réagi Juliana M’Doihoma. Sa ville, par décision du préfet, fait l'objet à compter de ce vendredi 12 février de 22 H à 5 H d’un couvre-feu Saint-Louis fait partie des villes qui ont dépassé le seuil d’alerte fixé par les autorités, à l’image du Port, Saint-Leu ou encore La Possession Ce mercredi, le préfet a donc décidé de mettre en place un couvre-feu sanitaire. Les sorties et déplacements sont interdits sous peine d’une amende de 135 euros et jusqu’à 3 750 euros en cas de récidive. Des dérogations sont prévues sur présentation d'une attestation pour des motifs professionnels, des soins, porter assistance à une personne vulnérable…Juliana M’Doihoma avait plaidé mardi auprès du sous-préfet de Saint-Pierre pour "une stratégie globale, à l’échelle de La Réunion. Le virus et ses variants dont la contagiosité est plus forte ne s’arrêtent pas aux portes des différentes communes ! Tout comme la population elle-même qui se déplace d’une commune à une autre pour travailler, faire ses courses ou encore ses activités de loisirs".L’édile avait également intégré dans son analyse "les répercussions de la situation de Mayotte et la question de l’ensemble des flux de migration passant par l’aéroport Roland Garros" pour proposer de "renforcer des moyens humains de prévention dans les quartiers, au plus près des habitants".