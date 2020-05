Saint-Louis ne rouvrira pas ses écoles le 18 mai

Après avoir examiné dans le détail, dans un délai particulièrement contraint, toutes les conditions matérielles et organisationnelles pour l’application des consignes du protocole sanitaire de rentrée des classes transmis par l’Education Nationale, le dimanche 3 mai dernier, le Maire de Saint-Louis, Patrick MALET, constate ne pas être en mesure d’ouvrir, le 18 mai prochain, l’ensemble des écoles primaires de la Ville.



En effet, le temps nécessaire et disponible pour les réaliser techniquement, de manière exhaustive et dans le respect des règles sanitaires imposées, dès le 14 mai prochain, date de pré-rentrée des personnels enseignants, est insuffisant.



Ce temps manifestement trop court ne permet pas non plus de garantir, avec certitude, les conditions optimales d’un appui et d’un soutien pour l’encadrement et l’accompagnement des élèves par le personnel communal, sans prise de risques, comme suite aux recommandations sanitaires qui ont été arrêtées pendant le temps scolaire et hors temps scolaire.



Ces conclusions font notamment suite aux différentes interrogations sur ces conditions générales de mise en œuvre formulées lors d’une rencontre avec plusieurs Directeurs d’écoles le 4 mai.



Enfin, les difficultés toujours actuelles d’approvisionnement en moyens de protection, en matériels de nettoyage et de désinfection adaptés à ces établissements en volumes suffisants, ne permettent pas d’envisager une rentrée durable, sereine et sécurisée pour

tous.