Saint-Louis : le sport comme outil d’impact social

Soutenue par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), le Fonds de Dotation Paris 2024 et la Cité de l’Emploi de la Ville de Saint-Louis, la Mission Locale Sud clôture ce vendredi 28 avril la 1ère promotion de l’action « ParcourSport : plus vite, plus haut, plus fort –ensemble » à travers un évènement de type Sport Dating qui a réuni près de 45 participants au complexe Sportif le Five à Saint-Louis.



En effet, durant 8 semaines, 18 jeunes âgés de 17 à 25 ans originaires des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Saint-Louis ont bénéficié d’un accompagnement professionnel couplé à des séances multi-sports menées en partenariat le Five Réunion, la Direction des Sports de la Ville de St Louis et des associations sportives du territoire. « Grâce à notre réponse à l’appel à projets Impact 2024 insertion & sport , nous avons la possibilité d’offrir à près de 60 jeunes éloignés de l’emploi issus des quartiers prioritaires Saint Louis d’accéder à une pratique sportive diversifiée tout en travaillant avec eux la levée des freins à l’emploi » précise Nicolas HONORINE, responsable de l’action pour la Mission Locale Sud.



L’action « ParcourSport plus vite, plus haut, plus fort –ensemble » permet notamment de capitaliser sur l’effet des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP 2024) au travers de la Cité de l’emploi de Saint-Louis. En effet, une synergie d’acteurs de l’insertion (Pôle Emploi, PLIE, Croix Rouge Française) mais également d’acteurs du mouvement sportif (Comité Territorial de Rugby de la Réunion, Union Basket Saint-Louisien, Cœur de Rue, Five Réunion, Niagara Canoë Kayak Club, Service des Sports de Saint-Louis) ont adhéré au projet et dispensent leur savoir-faire sportif sur un volume total de 1 340 heures par promotion.



Sens du collectif, dépassement de soi, communication, respect des consignes ; des valeurs fortes qui se sont révélées aux cours des différentes séances au rythme de deux matinées par semaine avec notamment une dimension coaching professionnelle assurée par le réseau de Parrainage de la Mission Locale. « J’ai pu trouver en moi de nouvelles compétences que je ne connaissais pas encore. La persévérance et la détermination sont indispensables pour réussir et avancer. » indique Maéva, jeune de 18 ans qui recherche en contrat en alternance dans le secteur de la petite enfance.

L'occasion lui a été donné ainsi qu'aux autres jeunes de présenter leur profil et démontrer leur motivation aux agences d'intérim (Service Intérim,Alter Ego) , CFA (AREFIP) ainsi que le partenaire RSMA .



En cloture de l’évènement, les 18 jeunes ont reçu divers lots (médaille, tog bag, tee-shirt) et surtout leur attestation de participation mettant en lumière leurs compétences mobilisées au cours de l’action. Deux autres promotions de 20 jeunes seront déclinées en Mai et Août de cette année. Les inscriptions sont d’or et déjà ouvertes auprès de la Mission Locale et des partenaires de l’insertion et de l’emploi de Saint-Louis.