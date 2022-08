La grande Une Saint-Louis : la cité Kayamb croule sous les déchets

Les habitants de la cité voient les encombrants s’entasser en bas des immeubles qui ne sont d'ailleurs plus entretenus. "On vit dans une déchèterie", dénonce Pascal. Par PB - Publié le Vendredi 12 Août 2022 à 05:55

Sur les parkings, les poubelles débordent aux côtés des véhicules hors d’usage. Les déchets jonchent le sol, les sacs poubelles renversés et déchirés par des chiens ou des chats. L’odeur de pourriture est insoutenable, décrit Pascal. Cet habitant de la Cité Kayamb est excédé. "Les déchets ne sont plus ramassés depuis plusieurs semaines et la Semader, en charge des lieux, ne bouge pas. Les jeunes essayent bien de mener des actions mais dans ce cadre c’est très compliqué", soutient Pascal qui indique également que les gardiens présents d’ordinaire dans la cité ont été "mutés dans une autre ville".



Entre son arrivée récente et la vacance de poste du responsable d’agence, "il y a eu un moment de flottement", reconnait le nouveau directeur de la gestion locative à la Semader. "La reprise du dialogue est en cours", assure Frédéric Souverain. Des menaces proférées envers les deux gardiens et des employés de la société de nettoyage ont certainement également brouillé la communication. Celle-ci est donc de nouveau possible avec notamment l’association Boska "très demandeuse" de s’investir. Une rencontre avec les représentants des locataires est également prévue prochainement.



En attendant le lifting



Le nouveau directeur de la gestion locative tient également à rappeler que "le groupe porte une attention particulière à la cité". 50.000 euros de budget sont alloués chaque année au secteur Kayamb. Une enveloppe qui sert notamment à rémunérer, avec les aides de l’Etat, un éducateur spécialisé dédié au quartier.



Le bailleur social qui gère en interne la gestion des déchets se veut également rassurante à ce niveau-là. "Les encombrants seront enlevés prochainement et la société de nettoyage privée bientôt de retour ainsi que les deux gardiens dont la présence avait été suspendue en raison des menaces". La Semader précise également mener prochainement en lien avec les collectivités locales une opération d’enlèvement des VHU.



Reste que le quartier du Gol attend toujours sa grande réhabilitation annoncée depuis 2017 dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). "Le projet est toujours sur les rails", indique Fédéric Souverain. Les études sont toujours en cours alors que le début des travaux était prévu pour 2019.