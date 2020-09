A la Une . Saint-Louis essuie une nouvelle manif, Juliana M’Doihoma balance ses quatre vérités

La titularisation de 139 agents communaux de Saint-Louis continue de perturber le début de mandat de la nouvelle majorité. Rappelons que la préfecture avait déposé quatre recours pointant des actes entachés d’illégalité lorsque ces agents avaient été engagés. La maire Juliana M’Doihoma avait ainsi décidé de retirer toutes ces titularisations effectuées entre avril et juillet dernier, dont 48 durant la période électorale. Une nouvelle mobilisation portée par le syndicat SAFPTR et CFDT a eu lieu ce mercredi matin, ce qui oblige la première magistrate à commenter cette nouvelle mobilisation : Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 2 Septembre 2020 à 12:30 | Lu 1771 fois

"Mon équipe et moi-même déplorons ce matin la tenue devant la mairie d’une grève instrumentalisée par des politiciens de la ville, avec un micro tenu par un militant qui n’a pas été élu représentant des agents dans les instances officielles et qui vient de se faire coopter il y a quelques jours seulement dans le bureau d’un syndicat. La manœuvre est grossière !



J’ai noté également la présence dans les rangs des manifestants d’un colistier de l’opposition municipale. Toute cette agitation est donc désormais clairement signée.



Durant ces dernières semaines, j’ai personnellement accordé un temps conséquent à expliquer la situation et les divers éléments juridiques soulevés par le préfet aux agents concernés par les arrêtés de retrait de titularisation et de CDIsation.



J’ai également reçu l’ensemble des représentants syndicaux ayant demandé audience. Lors de la grève du lundi 24 août dernier, menée par un syndicat ayant choisi cette voie stérile plutôt que celle du dialogue, j’ai malgré tout reçu une délégation.



Ce mercredi 2 septembre, j’ai donc vu un groupe d’agents devenir l’otage de règlements de comptes politiciens allant jusqu’à oser demander ma démission.



Je tiens à rappeler aux manifestants que j’ai été choisie par plus de 12000 personnes pour exercer la fonction de maire, loin devant mes adversaires politiques.



Le peuple de Saint-Louis et de La Rivière nous ont demandé d’en finir avec les pratiques d’un autre temps et de faire revenir notre ville dans une zone de droit.



Pour toutes ces raisons, il est hors de question que je me prête à un nouvel exercice dialogue de sourds avec des personnes qui confondent la vie politique et le service public.



Je suis disposée en revanche à poursuivre le dialogue social avec les représentants officiels du personnel de Saint-Louis dès lors que l’état d’esprit sera constructif.



Je salue le personnel communal qui en grande majorité est au travail aujourd’hui et vous assure que toutes les mesures sont prises pour assurer votre sécurité. Je réitère mon entier engagement à vos côtés pour co-construire ensemble une administration plus juste et plus équitable pour les agents, plus efficace et performante pour la population."