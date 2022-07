Saint-Louis a accueilli la 5e manche de la Coupe de La Réunion de VTT

Le communiqué:



Ce samedi 9 juillet 2022, la ville de Saint-Louis a eu l’honneur d’accueillir la 5e manche de la Coupe de La Réunion de VTT à Gol les Hauts. Un évènement important tant pour le Club Cycliste Saint- Louisien et la Fédération de cyclisme de La Réunion, que pour la municipalité et les habitants de ce quartier des hauts de la ville.



C’est sur le terrain Borry et ses alentours que s’est déroulée cette compétition sportive et c’est un bel exemple de transformation positive que peut amener la mise en mouvement des habitants d’un quartier dans le cadre d’une association - ici l’Association Culturelle et Sportive de Borry (ASCB), l’appui et l’accompagnement du Maire, de son équipe et de son administration, l’écoute et la mobilisation des partenaires (autres associations, autres collectivités...).



En effet, l’ASCB est porteuse depuis novembre 2021 d’un chantier d’insertion qui a pu se concrétiser avec le soutien financier du Département pour le recrutement d’une dizaine de bénéficiaires du RSA en contrat PEC, ainsi qu’une subvention de la Commune. Habitants du quartier, les employés de l’association se sont chargés de redonner vie à des espaces verts et des sentiers longtemps laissés à l’abandon. C’est sur cette base qu’un parcours VTT a pu être proposé à la Fédération pour la 5e manche de la Coupe de La Réunion.



Cette synergie des acteurs a été saluée et mise en lumière par Madame la Maire, Juliana M’Doihoma, présente pour la remise des récompenses, accompagnée par Monsieur Jean-François Payet, conseiller départemental et élu référent du quartier, et Jean-Hugues Gérard, adjoint délégué aux activités de plein air.



Des remerciements appuyés ont aussi été adressés à Monsieur Brice Payet, enfant du quartier, ancien champion, qu’on ne présente plus et qui aujourd’hui, en sa qualité d’agent communal, met sa passion et ses compétences au service de la Ville et de ses partenaires.



Monsieur André PELLEGRIN, Président du Club Cycliste Saint-Louisien (CCSL), club organisateur de l’événement, a félicité le travail accompli par l’association et a souligné la technicité du parcours représentant un atout pour le territoire dans le domaine.