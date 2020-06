A la Une ... Saint-Louis : Une ancienne adjointe et deux ex-maires sur le ring

Trois candidats s’affrontent ce dimanche pour le poste de premier magistrat de la ville de Saint-Louis. Au premier tour, Juliana M’Doihoma, Cyrille Hamilcaro et Claude Hoarau se sont quasiment partagés un tiers des voix. Par Christelle Boyer - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 05:00 | Lu 797 fois

Elle a créé la surprise en devançant les deux anciens maires. Juliana M’Doihoma est arrivée en tête avec 26,46% (6019 votes) des voix au soir du 15 mars. Face à elle se dressent Cyrille Hamilcaro qui a recueilli 25,36 % des voix ( 5767 votes) et Claude Hoarau avec 25,32 % des voix (5759 votes). Sur les 42.699 inscrits, 23.520 citoyens ont glissé leur bulletin dans l’urne au soir du premier tour.



L’ex-adjointe, élue sur la liste de Cyrille Hamilcaro en 2014, s’est détournée de sa majorité deux ans avant ces municipales. S’opposant "aux méthodes du passé", elle a rallié dans ses rangs des colistiers des listes adverses.



Cyrille Hamilcaro, frappé d’inéligibilité, revient pour ces élections très présent sur les réseaux sociaux à défaut de meetings chez l’habitant en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19. Durant l’entre-deux tours, il a reçu le soutien de Serge Arnaud Rangama, candidat malheureux au premier tour.



Après avoir également été frappé d’inéligibilité, l’ancien maire de Saint-Louis et son nouveau parti se place toujours comme l’alternative à gauche à Saint-Louis. Dans l’espoir de frapper fort dimanche soir, Claude Hoarau est parvenu à rallier à sa cause Philippe Rangama. Il a également reçu le soutien d’Yvan Dejean, secrétaire général du PCR.



A qui ces tractations et ralliements de l’entre-deux tours vont-elles être favorables ?