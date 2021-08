Saint-Louis : Une adjointe poussée vers la sortie

Dans un communiqué, Juliana M’Doihoma évoque "un comportement caractériel et instable qui n’est pas compatible avec l’exercice des responsabilités induites par le mandat communal".



L’édile a, hier, pris un arrêté portant retrait des délégations de Kelly Bello, adjointe déléguée à la prévention de la délinquance et à la gestion de la commande publique. Juliana M’Doihoma évoque "des comportements inadaptés répétés de Madame Kelly Bello, lors de diverses instances de notre groupe et lors d’interactions avec l’administration et la population".



Une décision prise suite à "l’attitude agressive de cette collègue lors du dernier Bureau Municipal et de la réunion de débriefing qui s’ensuivit en ce début de semaine".



"L’acte de confiance" ayant été rompu, insiste Madame le maire, le conseil municipal procédera également au retrait de sa fonction d’adjoint. Juliana M’Doihoma demande ainsi à Kelly Bello de présenter sa démission afin qu’un autre membre de la liste puisse la remplacer à ses fonctions.