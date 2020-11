Saint-Louis: Un scootériste prend la fuite mais finit tout de même en garde à vue

Tout au long du week-end les militaires de l'escadron départemental de sécurité routière ont mené des actions destinées à sensibiliser les usagers au risque routier et à lutter contre les comportements à risques. Ils ont relevé un total de 276 infractions routières pour 21 rétentions de permis . Parmi elles: 146 excès de vitesse, 13 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 15 conduites sous stupéfiants, 29 refus de priorité, 9 défaut de permis



À noter qu'une opération coordonnée, portant sur la thématique "alcoolémie, respect des priorités, fautes de comportement, vitesses et deux roues motorisés" a été menée vendredi après-midi par la compagnie de Saint-Pierre, sur le secteur de Saint-Louis.



A cette occasion, les effectifs motocyclistes et les moyens banalisés de la BMO RSL se trouvaient engagés. Il ne fallut que peu de temps, pour que l'attention des militaires soit portée sur un pilote de deux roues, qui se déplaçait, sans casque et à vitesse excessive. Malgré les injonctions faites par les gendarmes à l'attention du conducteur, pour s'arrêter en sécurité au poste de contrôle, celui-ci, refus d'obtempérer et tente de se soustraire aux motocyclistes, en remontant plusieurs rues en sens interdit, obligeant les usagers de la route, à effectuer des manœuvres d'évitement pour ne pas causer un accident. Tous les risques pris par ce contrevenant n'ont en définitive servi à rien, puisqu'il a été intercepté par les motards de la BMO.



Cet homme de 27 ans, défavorablement connu des forces de police, fait désormais l'objet de poursuites judiciaires, pour conduite d'un cyclomoteur sans casque, refus d'obtempérer, circulation en sens interdit, circulation en dehors de la chaussée, mise en danger d'autrui, vitesse excessive, circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, conduite sans titre de conduite (BSR) et deux-roues motorisé muni de pneumatiques lisses ou déchirés et non équipé de rétroviseur. Son engin a été immobilisé et placé en fourrière.



Il a été placé en garde à vue et sera convoqué à l'audience du tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour le mois d'avril 2021.



Pour rappel, ce week-end a été particulièrement meurtrier sur les routes réunionnaises. Deux accidents mortels ont été constatés sur les axes, en zone Gendarmerie (ZGN) : portant le bilan annuel à 25 tués, soit 4 morts de plus à déplorer, en comparaison à la même période de l'année 2019. "Plus que jamais, nous appelons à la prudence lors de vos déplacements", insiste l'Escadron départemental de sécurité routière.



Le premier accident mortel est intervenu à La Possession. Un piéton avait été fauché mortellement en tentant de traverser la 2x2 voies. Le second accident mortel, s’est produit dimanche en fin après-midi à Saint-Philippe, dans le secteur du Tremblet, mettant en cause deux véhicules et une motocyclette. Le pilote et sa passagère ont lourdement chuté. Malgré le transport rapide des équipes de secours par hélicoptère, la passagère a été déclarée décédée.