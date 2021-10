Société Saint-Louis : Un portail numérique petite enfance pour simplifier les démarches des parents

Une convention a été signée ce mercredi 20 octobre par Juliana M’doihoma, maire et présidente du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Louis, et Frédéric Turblin, directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion. Par NP - Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 à 07:41





Cette convention, signée entre la commune et la CAF, court sur une durée de 3 ans renouvelable. Le 13 août 2019, une première Convention Territoriale Globale avait déjà été signée, favorisant notamment "l’émergence et le maintien de dispositifs de soutien à la parentalité adaptés aux familles, tout en renforçant le rôle légitime du parent en tant que premier éducateur de l’enfant", indiquait-elle.



"Avec la signature de cette nouvelle convention, la relation entre la Caf de La Réunion et la Commune de Saint-Louis s'élargit pour promouvoir une politique de développement social de proximité et une action cohérente avec les besoins du territoire", a déclaré l'édile Juliana M'Doihoma. Avec 3 crèches collectives ou multi-accueils, 10 micro-crèches, 6 maisons d'assistants maternels (MAM) et 85 assistants maternels, la mairie de Saint-Louis compte "simplifier et de redynamiser le circuit de placement en crèche et dans les autres modes de garde". Le portail numérique Petite-Enfance permet ainsi de pré-inscrire son enfant dans les différents services d'accueil. Pour les gestionnaires et la commune, l'outil offre une meilleure prise en compte des dossiers, un accès à la demande en temps réel ainsi qu'une meilleure communication.