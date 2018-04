Saint-Louis : "Si la mer arrive, on sera obligé de partir"

La maison d’Henri Sinaman à l’Etang du Gol se trouve à quelques mètres de la mer et le père de famille redoute le premier épisode de forte houle de l’année. Selon les prévisions de Météo France , le puissant train de houle va atteindre les 4,5 à 5m de hauteur de moyenne dans la nuit de mercredi à jeudi. Quant aux vagues les plus hautes, elles pourraient atteindre les 9 m.Henri est parti pour ne pas dormir sur ses deux oreilles. "Si la mer arrive, on sera obligé de partir". Un centre d’hébergement a été ouvert ce mercredi à 17h dans les locaux des services techniques , rue Saint-Vincent de Paul, pouvant accueillir une dizaine de personnes.Henri Sinaman est habitué aux humeurs de la mer, sa famille est installée dans le quartier depuis des générations et un constat s’impose à eux. "La mer a beaucoup mangé le littoral". S'il faut à terme quitter les terres familiales, le père de famille le fera mais "sous certaines conditions".