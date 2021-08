Communiqué Saint-Louis : "Service civique : Une aventure citoyenne"

Communiqué de la mairie de Saint-Louis : Par NP - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 18:33

« Au plus près de la population »



PRESENTATION

La ville de Saint-Louis a fait le choix d’offrir un service public de qualité aux seniors saint-louisiens et rivièrois.



Le Service Civique Solidarité Séniors constitue un point de concrétisation de cette offre.



Des jeunes volontaires pour l’accompagnement de nos aînés : un prestataire gagnant/gagnant.



Lancement d’une action de solidarité intergénérationnelle par le biais du service civique



Le plan d’actions 2021 du CCAS prévoit la mise en place d’un projet de lutte contre l’isolement des personnes âgées sous la forme d’une brigade d’agents de convivialité à domicile.



Ce projet voit le jour au mois de septembre grâce à un partenariat avec l’association nationale « Service Civique Solidarité Seniors 1» (SC2S) qui permettra à terme, la mobilisation de 26 jeunes de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour des jeunes en situation de handicap, qui iraient à la rencontre des personnes âgées sur tout le territoire.



Service Civique Solidarité Seniors : un dispositif national décliné pour la 1 ère fois à La Réunion et à Saint Louis



La mobilisation SC2S a été lancée sous l’impulsion d’Unis Cité, association pionnière du Service Civique et du groupe Malakoff Humanis dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agirc Arrco, avec l’appui du Ministère chargé de l’autonomie, du secrétariat d’Etat chargé de la jeunesse et l’engagement, et de tous les acteurs du Grand Âge et du Service Civique auprès des seniors (Monalisa, Croix Rouge, Petits Frères des Pauvres, Groupe SOS, UNIOPSS, FEHAP, APHP, Siel Bleu, Ligue de l'Enseignement, UFCV, Familles Rurales, AMRF…).



La nouvelle coordination régionale du Service Civique Solidarité Seniors à La Réunion a été contactée par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saint Louis (CCAS) afin de collaborer sur un projet ambitieux de lutte contre l’isolement des personnes âgées. Elle s’est montrée favorable pour que la ville de Saint Louis soi t son principal terrain d’expérimentation cette

année.



L’association prend ainsi en charge le portage de vingt-six jeunes qui seront gérés par des tuteurs du CCAS, formés. Ces jeunes services civiques bénéficieront également d’une formation, d’un accompagnement global régulier et d’un équipement personnel (polo et badge).



Les missions des jeunes volontaires

- Maintenir le lien social avec les personnes âgées isolées, par des appels téléphoniques réguliers, des visites de convivialité à domicile, l’accompagnement dans la découverte et l’utilisation d’outils numériques et de communication (tablettes, smartphones) et l’accompagnement à la mobilité ;

- Identifier les besoins auxquels il est nécessaire d’apporter une réponse en lien avec les acteurs de solidarité (courses, livraison de repas ou de médicaments) ;

- Appuyer les équipes de professionnels pendant les crises : accueil et orientation des familles en visite en cas de consignes sanitaires renforcées, pédagogie sur les gestes barrières ;

- Effectuer des animations collectives (en fonction des conditions sanitaires en vigueur) : appui aux activités d’animations, activités ludiques de stimulation de la mémoire, jeux numériques ludiques, recueil d’expériences de vie, ateliers bien être/détente

- Recueillir la mémoire vivante des anciens sous forme de documents numériques.

La prise en charge financière



La rémunération d’un service civique est de 473 + 107 euros par mois



- Les SC2S sont pris en charge à 50% de la prestation de subsistance pour chaque nouvelle mission créée par la structure. Puis 100% lorsque le jeune est éloigné. - 25 heures par semaine pendant 10 mois - Sur le territoire saint-louisien : 13 jeunes à 50% et 13 jeunes à 100%



Les quartiers



L’isolement social des personnes âgées est une réalité qui s’intensifie d’année en année en France et s’est aggravée avec la crise sanitaire. Le service civique est un outil important qui peut apporter une contribution majeure à la mobilisation collective sur cet enjeu de société.



Les séniors de l’ensemble de la commune bénéficieront de l’engagement de ces jeunes.



- Les SC2S sont pris en charge à 50% de la prestation de subsistance pour chaque nouvelle mission créée par la structure. Puis 100% lorsque le jeune est éloigné. - 25 heures par semaine pendant 10 mois - Sur le territoire saint-louisien : 13 jeunes à 50% et 13 jeunes à 100%L’isolement social des personnes âgées est une réalité qui s’intensifie d’année en année en France et s’est aggravée avec la crise sanitaire. Le service civique est un outil important qui peut apporter une contribution majeure à la mobilisation collective sur cet enjeu de société.Les séniors de l’ensemble de la commune bénéficieront de l’engagement de ces jeunes.



Le déploiement du service civique auprès des seniors se fera par une mobilisation massive de jeunes à domicile et dans les établissements publics et associatifs d’accueil et/ou de soutien aux personnes âgées : 2 000 jeunes dès le 1er semestre 2021 et 10.000 environ d’ici trois ans.



Au total, quelques 45.000 personnes âgées devraient pouvoir bénéficier du soutien de jeunes du Service Civique dès ce semestre pour atteindre en 3 ans plus de 180.000 seniors accompagnés par an. Actuellement 1836 personnes isolées ont été recensées à Saint-Louis.



Il s’agit aussi de pérenniser ce concept via la mise en place d’un « socle qualité » de formations à la mission et d’échanges de pratiques, pour les jeunes comme pour leurs tuteurs, ainsi qu'un parcours renforcé de formation civique et de découverte des opportunités professionnelles offertes par les métiers du Grand Âge pour les jeunes volontaires. Enfin, cela doit permettre de mesurer et de rendre visible l’impact de la mobilisation de ces jeunes sur la lutte contre l’isolement de nos aînés et la prévention de la dépendance.