A la Une .. Saint-Louis : Retour à l’ancien plan de circulation

Les résultats de l’expérimentation sont tombés. La commune va procéder à la ré-inversion des sens de circulation rue Saint-Louis et rue François de Mahy. Un retour à l’ancien plan de circulation plébiscité par les commerçants notamment. Par PB - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 12:19





Un retour à l’ancien plan de circulation qui ne fait cependant pas oublier les embouteillages. La maire a assuré "continuer de frapper aux portes des grandes collectivités, Département et Région, pour que les infrastructures structurantes dont on a besoin soient enfin réalisées". Afin de s’adapter aux travaux du TCSP, la ville de Saint-Louis avait modifié le sens de circulation à l'entrée du centre-ville. Une expérimentation confiée à un bureau d’étude dont les résultats n’ont pas montré "d’améliorations significatives tant qu’il n’ y a pas d’infrastructures structurantes pour relier Saint-Louis à la Rivière", a notamment cité la maire Juliana M‘Doihoma dans une communication diffusée sur la page de la ville.La concertation publique, via 850 questionnaires retournés au bureau d’études, s’est à 50% prononcée pour un retour au plan initial.Du coté des commerçants, les avis sont plus tranchés. Il déplorent une baisse de 50 % de leur chiffres d’affaires et envisagent de licencier, a indiqué Hattea Imran, adjoint au maire.Un retour à l’ancien plan de circulation qui ne fait cependant pas oublier les embouteillages. La maire a assuré "continuer de frapper aux portes des grandes collectivités, Département et Région, pour que les infrastructures structurantes dont on a besoin soient enfin réalisées".