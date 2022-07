La grande Une Saint-Louis : Quatre jeunes ont perdu la vie dans un accident de la route

Quatre jeunes ont perdu la vie ce lundi matin dans un accident de la route à Saint-Louis, portant à 32 le nombre de victimes sur les routes de l'île depuis le début de l'année. Par GD - Publié le Lundi 18 Juillet 2022 à 09:10





Il est aux alentours d’1h30 lorsque l’habitant de la case, réveillé par le bruit, découvre la terrible scène et alerte les secours.



Malgré l’intervention des équipes de secours qui a rapidement démarré, la violence du choc n’a laissé aucune chance à ces quatre jeunes qui seraient décédés sur le coup.



“Deux victimes étaient déjà à moitié expulsées du véhicule”, confie l’homme, encore sous le choc. Dans sa cour, des débris de la voiture accidentée témoignent de l’intensité de l’impact.



La circulation, qui se faisait par alternat dans le secteur, a été rétablie vers 7h00 ce matin. Le drame s’est produit dans la nuit de dimanche à ce lundi sur la RN5 entre La Rivière et Saint-Louis dans une zone où la vitesse est limitée à 50Km/h. Damien, Kévin, Miguel et Laurena se trouvaient à bord du véhicule qui est venu s'encastrer dans le mur qui clôture la maison à l’angle du chemin Kerveguen.Il est aux alentours d’1h30 lorsque l’habitant de la case, réveillé par le bruit, découvre la terrible scène et alerte les secours.Malgré l’intervention des équipes de secours qui a rapidement démarré, la violence du choc n’a laissé aucune chance à ces quatre jeunes qui seraient décédés sur le coup.“Deux victimes étaient déjà à moitié expulsées du véhicule”, confie l’homme, encore sous le choc. Dans sa cour, des débris de la voiture accidentée témoignent de l’intensité de l’impact.La circulation, qui se faisait par alternat dans le secteur, a été rétablie vers 7h00 ce matin.

Suite à ce terrible accident, les hommages aux victimes pleuvent.



La maire de la ville adresse ses condoléances aux familles :



Juliana M’Doihoma : "C’est un véritable arrache-coeur"…



"Une horreur s’est produite cette nuit :

4 jeunes - dont deux Saint-Louisiens - sont décédés suite à un grave accident de voiture sur la RN5 au niveau de Bois de Nefles Cocos.

Un drame qui plonge des familles et leurs proches dans une douleur profonde.

Mes condoléances les plus sincères ! Force et courage à ceux qui doivent traverser cette terrible épreuve."





Foot de l'île 974 rend hommage au joueur de l'Etoile du Sud



"C’est une terrible nouvelle que nous apprenons aujourd’hui avec le décès de Miguel Irfont (Etoile du Sud) qui nous a quittés tragiquement aujourd’hui à l’âge de 25 ans.

Nos pensées vont pour sa famille, ses proches et également ceux qui nous ont quittés durant ce terrible accident

Reposez tous en paix".

Foot Run 974