Saint-Louis : Plus de sports et une garderie gratuite à la rentrée

Avant la tenue du conseil municipal, Juliana M'Doihoma a tenu à faire un point sur les nouveautés de la rentrée dans sa ville.

"La vie associative fait son retour à Saint-Louis", s’est félicitée hier la majorité municipale. Des enveloppes de subventions pour cette année 2021 ont été votées pour les associations de la ville. Elles bénéficieront de plus de 500.000 euros de soutien. Le projet associatif, le nombre de licenciés et l’intérêt des actions mises en place pour le territoire sont les critères qui ont prévalu aux arbitrages des demandes de subventions. "Le sport a été au coeur des discussions", s’est réjouie Gaelle Mouniama Coupan, adjointe aux sports et aux loisirs.



La pratique du football a été promue à travers l’Athletic Football Saint-Louisien (AFSL), l’association sportive et culturelle des Makes (ASCM) et évidemment la Saint-Louisienne. Le club, sorti de la liquidation judiciaire et suivi en redressement, a également obtenu son maintien en Régionale 2. Coté garanties financières, 120.000 euros de sponsors ont été réunis auxquels viennent s’ajouter 75.000 euros de subventions communales. À terme pour cette année, elle sera de 125.000 euros. À l’issue de cette phase de transition, l’ASSL devra ainsi avoir travaillé "sur un projet sportif à long terme", a précisé la maire Juliana M’Doihoma.



Le football, mais pas seulement. Il existe 23 associations sportives sur le territoire et 12 disciplines. La majorité n’a pas oublié les bons résultats dans le handball, le basket, le volley qui fait son retour, le cyclisme ou encore le twirling bâton. Il s’agit également de valoriser les sections féminines.



Dans les cours d’école de la ville, le service de garderie fait également son retour à la rentrée. Gratuit, il fait suite à l’harmonisation et l’annualisation du temps de travail dans le cadre de la réorganisation des services. L’accueil des enfants dans les 32 écoles communales se fera ainsi à compter de 7H jusqu’au début des cours.