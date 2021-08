A la Une . Saint-Louis : Limogée de ses fonctions d’adjointe, Kelly Bello ne démissionnera pas

La policière n’est plus adjointe à la prévention de la délinquance et de la commande publique mais reste conseillère municipale. L’assemblée s’est prononcée à la majorité contre son maintien dans ses fonctions. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 12 Août 2021 à 19:46

La séance du conseil municipal de ce jeudi a commencé avec une affaire qui fait grand bruit. Le 5 août, Juliana M’Doihoma annonce par voie de presse et via les réseaux sociaux vouloir retirer ses délégations à Kelly Bello. la maire évoque"un comportement caractériel et instable qui n’est pas compatible avec l’exercice des responsabilités induites par le mandat communal".



Face à l'assemblée délibérante, l’édile n’est pas entrée dans les détails, regrette d’ailleurs son opposant Cyrille Hamilcaro, mais convient que la "majorité traverse une épreuve". L’épreuve se termine ici par "une rupture" faisant suite à "des complexités relationnelles avec de multiples personnes et avec des répercussions néfastes sur l’appareil municipal", fait valoir Juliana M'Doihoma.



Sans se démonter, Kelly Bello tient à prendre la parole "avec émotion suite à une communication innommable". "Je n’ai fait que dire la vérité" voire "poser des questions sur la gestion des affaires municipales et la gestion de l’argent public", assure-t-elle. La dotation en subvention aux associations a été vraisemblablement la goutte d’eau qui a fait déborder le vase des divergences entre Kelly Bello, Juliana M’Doihoma et sa majorité. "Mes questions que madame le maire a pris pour une agression", a regretté la conseillère municipale.



Kelly Bello n'est pas tentée par l'opposition



Face à cette situation, l’ancienne adjointe reçoit le soutien de l’opposition. Louis-Bertrand Grondin déplore de "jeter à la vindicte populaire" l’élue et ainsi porter atteinte à l’intégrité de la personne de Kelly Bello.



"Vous vous seriez trompés à ce point les uns sur les autres", rebondit l’ex-premier magistrat Cyrille Hamilcaro, dépeignant une "situation ubuesque". A son tour, Philippe Rangama qualifie la gouvernance de Juliana M’Doihoma de "jupitérienne" en référence à celle du président Macron. "Vos amis d’hier vous ont fait confiance, vous ont donné des délégations et nous savons ce qui s’est passé", tacle le chef de file du Peup.



Après un vote à bulletin secret, l’éviction de Kelly Bello en tant qu’adjointe perdant notamment ses fonctions d’officier d’état civil a été adoptée par 33 voix sur 42.



Pour autant, l’ex-adjointe tient a tenu à préciser : "je suis là pour le projet et veillerai à ce qu’il soit respecté et ce jusqu’au bout du mandat bien que les valeurs ne seraient plus les mêmes", a-t-elle piqué. Si elle n’appartient plus à la majorité, Kelly Bello se refuse à rejoindre pour autant les rangs de l’opposition.



