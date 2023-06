A la Une . Saint-Louis : Les économies réalisées aussitôt investies dans la ville

Juliana M’Doihoma présente avec le sourire le bilan comptable et administratif de sa ville pour l’année 2022. Elle souligne la bonne santé économique grâce aux changements opérés sur le fonctionnement qui permettent maintenant à Saint-Louis d'investir sans emprunter. Par BS - GD - Publié le Lundi 26 Juin 2023 à 17:34



Le conseil municipal de Saint-Louis s’est tenu ce lundi soir. C’était l’occasion pour l’équipe de la majorité de rendre compte du travail réalisé sur l’année précédente. L’économie de 12,5 millions d’euros permet de réduire la dette mais aussi à la commune de réaliser ses propres investissements.



“C’est un compte administratif qui vient confirmer les capacités de bonne gestion financière de notre équipe. Nous présentons un résultat de fonctionnement qui n’a jamais été aussi élevé avec 12,5 millions d’euros d’économies de fonctionnement”, déclare Juliana M’Doihoma. C’est un excédent net d’un million qui permet à la mairie de se projeter sereinement vers l’avenir.



La maire détaille : “Cela va nous permettre d’autofinancer nos investissements sans emprunt pour 10 millions d’euros d’auto-financement. L’endettement de 86 ans en 2017 est maintenant de 3,41 années. Notre taux d’épargne est remonté à 9%. Les dépenses d’équipements pour 2022 se sont élevées à 10,6 millions d’euros après 6,5 millions d’euros en 2021.”



Juliana M’Doihoma tient à souligner l’importance du travail réalisé : “Ce sont les économies que nous réalisons sur le fonctionnement qui nous permettent clairement d’être au rendez-vous des investissements dont ce territoire a besoin. Il y a un rattrapage à effectuer pour toutes les années où il n’y a pas eu suffisamment d’investissements sur les bâtiments, les équipements sportifs, les routes, etc. Aujourd’hui, quand on vient parler de l’amélioration de la gestion financière, on dit à la population qu’on se donne les moyens, au niveau de l’équipe municipale d’avoir des capacités d’action au service du territoire et de l’amélioration du quotidien des Saint-Louisiens.”



La majorité municipale concède toutefois une hausse des dépenses de fonctionnement en 2022 mais la juge circonstancielle et l’explique par l’inflation et la hausse du point d’indice sur les charges de personnel.



À quoi sert cet argent économisé ?



Juliana M’Doihoma fait alors le point sur les travaux réalisés grâce aux économies : “Les travaux d’investissements s’accélèrent. On a pu en 2022 mettre 5 millions d’euros au service des écoles, et investir 500.000 euros sur la réhabilitation des équipements sportifs, et agir sur le cadre de vie avec 1,5 million d’euros investis sur les voiries communales, une bibliothèque réhabilitée à La Rivière.”



Au niveau des écoles, la majorité municipale évoque notamment la construction du groupe scolaire de la ZAC Avenir pour 4,5 millions d’euros mais aussi des travaux sur le courant dans trois autres établissements ainsi que de réfection ou de créations de classes.



Pour ce qui est des équipements sportifs, la mairie a notamment travaillé sur le complexe sportif de Roches Maigres, le terrain de football de l’Etang, la toiture de la piscine de la Rivière et a acheté du matériel pour le dojo de Plateau des Goyaves.



La maire de Saint-Louis explique avoir aussi accordé une enveloppe de 700.000 euros pour améliorer le volet administratif de la ville : “Il y a eu des investissements sur du réoutillage en terme de matériel thermique pour l’environnement, du matériel pour la cuisine centrale et les cantines.”



“On a aussi modernisé notre parc informatique avec près de 200.000 euros investis. On a également agi sur le parc automobile pour un million d’euros”, conclut-elle.