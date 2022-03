A la Une . Saint-Louis : Le "cadeau empoisonné" des titularisations refait surface

​Un mois après son arrivée aux commandes de la mairie de Saint-Louis, Juliana M’Dhoihoma avait dû prendre une décision très importante : annuler la titularisation d'une centaine d'agents. Un "cadeau empoisonné" que lui avait laissé le maire sortant Patrick Malet. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 12:01





Les enquêteurs ont pour mission de rassembler l’ensemble des documents administratifs retraçant la carrière des agents titularisés entre les mois d’avril et mai 2020.



Cette année-là, les municipales se déroulent dans un contexte inédit. Le monde découvre l’épidémie du Coronavirus. Si le 1er tour se déroule de façon controversée le 15 mars, le gouvernement est contraint de reporter le second tour à une date ultérieure.



Au final, trois mois s’écouleront entre les deux scrutins. Un délai qui maintiendra donc les conseils municipaux en place et qui leur offrira la possibilité de poursuivre leurs missions habituelles.



C’est dans ce cadre que le maire de l'époque, Patrick Malet, titularise pas moins de 139 agents communaux. Ce qui peut s'apparenter à de l'achat de voix - ce que l'enquête préliminaire tentera de déterminer - mais qui ne permettra pas à la vague "Saint-Louis La Rivière dan'Kèr" menée par Julianna M'Doihoma d'entrer en mairie. La candidate est alors élue le 28 juin 2020 avec 44,22% des suffrages exprimés.



Le 13 août 2020, après avoir pris ses marques depuis son installation du 4 juillet, Julianna M’Doihoma prend la parole.



Ce jour-là, en mairie, elle dévoile que la préfecture a informé sa collectivité, à la mi-juillet, que la situation de 139 agents titularisés ou devenus stagiaires par la grâce de l’ancienne majorité l’avaient été sans cadre légal.



Ainsi, au 1er juillet 2020 notamment, 48 agents avaient été titularisés, 21 avaient signé un CDI, 32 au CCAS mais aussi à la caisse des écoles. Le coût annuel estimé de ces nouvelles charges de personnel sur la commune au budget déjà fortement grevé, était de 574.000 euros. Même s'ils n'entrent pas dans le cadre de cette enquête préliminaire, 32 autres agents avaient été titularisés entre janvier et mars de la même année, soit juste avant le premier tour des élections municipales.



Le volet pénal arrive après le cuisant revers subi devant le tribunal administratif



Ces agents ont "reçu des cadeaux empoisonnés", déplorait la première magistrate qui avait donc pour obligation de retirer ces actes administratifs suite à ce signalement du contrôle de la légalité de la préfecture.



Les 139 titularisations, non inscrites au budget, avaient été retirées et les agents devaient donc retrouver leur statut d’avant titularisation mais c’était sans compter leur détermination. Certains d’entre eux étaient allés jusqu’à porter un recours devant le tribunal administratif, qui leur avait donné finalement raison malgré l’avis défavorable du rapporteur public, quand ce n’était tout simplement pas dans la rue lors d’une manifestation appuyée par les anciens maires Cyrille Hamilcaro et Claude Hoarau.



Malgré ce revers essuyé par la majorité de Saint-Louis devant la juridiction administrative de premier ressort, le volet pénal a quant à lui suivi son cheminement de façon parallèle pour déboucher, ce lundi matin, sur la perquisition de la direction des ressources humaines de la commune.



L'appel de la mairie de Saint-Louis, qui conteste le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis, est quant à lui toujours en cours devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.





