A la Une . Saint-Louis : Ils frappent le voisin qui se plaint des nuisances

Deux jeunes hommes ont été reconnus coupables d’avoir frappé un père de famille qui se plaignait du tapage. Ils devront effectuer des travaux d’intérêt général sans quoi ils iront directement en prison. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 17:16

Difficile de voir en Laurent* et Mickaël* deux jeunes hommes accusés de violences en réunion. Le 2 avril 2021, les deux amis sont à une soirée à Saint-Louis. L’ambiance semble festive puisque les voisins commencent à se plaindre du bruit. Surtout, certains invités s’amusent à rouler à fond dans les rues étroites, malgré la présence d’enfants.



C’est justement pour la sécurité de son fils, qui a été frôlé par la voiture, que Marc* se rend à la soirée pour voir le propriétaire. Il va tomber sur Laurent et le ton va rapidement monter. Une bagarre éclate et Laurent se retrouve sur Marc. Mickaël arrive, mais son rôle est flou. Des invités sortent pour calmer la situation tandis que des voisins arrivent avec des sabres et des galets. Mais l'empoignade ne va pas aller plus loin.



Au tribunal, les deux camps s’accusent d’avoir frappé en premier. Laurent accuse Marc d’être rentré et de l’avoir giflé et invoque la légitime défense. La victime nie être rentrée et assure que c’est Laurent qui lui a donné le premier coup de poing, avant que Mickaël ne vienne l’aider. Même le déroulé de la bagarre est sujet à diverses versions.



Pas de légitime défense



Marc s’en sort avec un doigt cassé. Malheureusement pour lui, il devait débuter un contrat de plusieurs mois quelques jours plus tard, mais il a dû y renoncer à cause de la fracture, occasionnant une perte de revenue.



Me Frédéric Hoarau, qui défend Marc, s’appuie sur le "témoin neutre qui décrit l’agression, en plus du certificat médical qui prouve l’agression". C’est pourquoi il demande 2000 euros de préjudice, ainsi que la somme perdue avec le contrat, soit 7200 euros.



Une ligne suivie par la procureure qui refuse de prendre en compte la légitime défense, car "frappéerun homme à deux n’équivaut pas une claque". Elle indique que les faits sont caractérisés. Elle requiert donc 105 heures de travail d’intérêt général (TIG) pour les deux prévenus. Si ceux-ci ne sont pas faits dans les 18 mois, ils purgeront trois mois de prison ferme.



Le juge les reconnaît coupables et les condamne à une peine de 70h de TIG chacun. Si ces heures ne sont pas effectuées dans les 18 mois, ils iront directement en prison. Ils doivent également 1300 euros de préjudice à la victime.



*Prénoms d'emprunt



