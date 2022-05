Saint-Louis : Il coupe son bracelet électronique pour rejoindre sa copine

Il ne lui restait plus que 4 mois à faire sous bracelet électronique mais quand sa copine s’est retrouvée à la rue et que sa mère a refusé de l’accueillir, l’homme de 44 ans n’a pas réfléchi longtemps.



Jacky a coupé son bracelet, l’a jeté dans un parc et s’est enfuit avec sa copine chez un ami. Par deux fois les gendarmes parviennent à l’avoir au téléphone mais malgré ses promesses de se présenter, Jacky leur fait à chaque fois faux bond.



24 mentions figurent à son casier et c’est la deuxième fois qu’il bénéficie d’un bracelet électronique. "Il ne peut pas dire qu’il ne connait pas la loi", tance la procureure.



"Il est parti de rien et n’ira nulle part", tente de plaider en référence à Groucho Marx son conseil Me Alain Le Bras.



Jacky est retourné à l’issue de l’audience en cellule pour 10 mois.



*prénom d'emprunt