Communiqué Saint-Louis : Fermeture du bureau de poste pour 3 mois

En raison de travaux de modernisation, le bureau de poste de Saint-Louis sera fermé pendant 3 mois. La réouverture est prévue le 29 novembre. Par GD - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 16:09

Le communiqué :



Afin de mieux servir ses clients, La Poste de La Réunion s’est lancée dans un vaste projet de modernisation de ses bureaux de poste.



A compter du 13 septembre, le bureau de poste de Saint-Louis (117 route nationale 1 – 97450 Saint-Louis) se transforme. Les travaux de modernisation dureront 3 mois.



La réouverture est prévue pour le 29 novembre 2021.



Pendant les travaux, les clients pourront accéder à l’ensemble des services de La Poste au bureau de poste La Rivière Saint-Louis 5 rue Jean Moulin – 97421 La Rivière



Du lundi au vendredi de 8h00 – 12h30 et 13h30 -16h00

Le samedi de 8 à 11h30



Les distributeurs automatiques de billets restent accessibles.



