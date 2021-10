A la Une . Saint-Louis: Empoignée par les cheveux et trainée au sol jusque dans la rue

Si elle a retiré sa plainte à l’encontre du père de son enfant, la justice a tenu à sanctionner ce type de comportement inadmissible. Par PB - Publié le Mardi 26 Octobre 2021 à 16:30

Alors qu’ils sont séparés, Gaël s’invite ivre chez son ex-compagne à Saint-Louis le 3 juillet dernier. Sans aucune raison, il lui prend son téléphone mais va également la gifler, l’empoigner par les cheveux et la trainer au sol jusque dans la rue. La jeune femme tente de se défendre à coups de pieds. En vain.



La scène violente s’est déroulée sous les yeux des enfants.



" J’ai eu un trou noir", a pour seule explication Gaël à la barre du tribunal. En l’espace de 24 heures, l’homme de 25 ans a bu, ce jour-là, 9 à 10 bières pour atteindre un taux de 1,31mg d’alcool par litre d’air expiré à l'arrivée des gendarmes.



"Il s’est expliqué. J’ai retiré ma plainte", est venue soutenir la victime à l'audience tout en avouant ne pas avoir compris la raison de ce déchainement de violence.



"On ne peut pas faire comme s'il s’agissait d’un accident de parcours, on pardonne et on passe à autre chose", refuse le parquet qui voit dans cette scène "un problème plus profond dans la personnalité" du prévenu.



La représentante de la société a été entendue. Gaël écope de 6 mois de sursis probatoire. Une peine assortie d’une obligation de soins en addictologie et d’un stage de sensibilisation aux violences conjugales.