La grande Une Saint-Louis : Deux enfants grièvement blessés par arme blanche

Vers 12h45, deux enfants de 2 et 9 ans ont été grièvement blessés au Gol-Les-Hauts, à Saint-Louis. Par Stéphane Pierrard - Publié le Samedi 27 Novembre 2021 à 13:18

Un important dispositif est déployé au niveau du parc communal de Saint-Louis, au Gol-Les-Hauts. Des gendarmes mobilisés en nombre, des sapeurs-pompiers et deux camions du Smur sont sur place. Les secours prennent en charge deux enfants de 2 et 9 ans, grièvement blessés par arme blanche. Selon le Codis, les victimes sont en état d'urgence absolue.



D'après des témoins, l'auteur des coups serait le père des deux enfants. Il aurait tenter d'éviscérer les deux victimes. Une information qui n'a pas été confirmée par la gendarmerie. Il serait activement recherché par les forces de l'ordre.