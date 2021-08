A la Une . Saint-Louis : Contrôleur à la Semittel, il percute un piéton et prend la fuite

En état d’ébriété, il a également refusé de se soumettre aux tests d’alcoolémie et de stupéfiants. Par Prisca Bigot - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 18:03

Le 30 juillet, Nicolas* a bu 5 ou 6 verres de rhum dans un snack avec des amis après avoir passé la journée à rénover une maison. Alors qu’il habite à proximité, il n’a pas eu la présence d’esprit de rentrer à pied.



Une décision aux conséquences lourdes. Vers 21H40 sur la RN5 en sortie du rond-point de la Palissade, le chauffard dévie de sa trajectoire et percute par l’arrière un piéton qui marchait sur le bas-côté. Le choc projette la victime dans un canal. La voiture de Nicolas y atterrit également.



Par chance, un automobiliste se trouve juste derrière Nicolas. L’homme s’arrête à sa hauteur et l'informe qu’il vient de renverser quelqu’un. Alors que le témoin de l’accident porte secours au piéton, Nicolas prend quant à lui la fuite.



Il est retrouvé chez lui par les gendarmes grâce à la plaque d’immatriculation relevée par le témoin. Les militaires vont également découvrir qu’une partie de son pare-choc manquante sur son véhicule correspond à celle laissée sur le lieu de l’accident. A ces éléments confondant, Nicolas y aggraver sa situation en refusant de se soumettre aux tests d’alcoolémie et de stupéfiants. Placé en cellule de dégrisement, il présente un taux de 0,33 mg d’alcool par litre d’air expiré le lendemain matin à 8h30, rien de significatif ne sera décelé pour les stupéfiants.



"Des regrets mais pas de culpabilité"



A la barre du tribunal correctionnel de Saint-Pierre, Nicolas a tenté ce mercredi après-midi d’exprimer des regrets. "Mes premiers mots vont pour la victime", déclare-t-il. 7 jours d’ITT ont été délivrés à cette dernière qui souffre de diverses blessures dont une plaie importante à la tête. " Je regrette amèrement. Ce n’est pas moi", a-t-il insisté. L’homme de 44 ans a confié ne boire que très rarement de l’alcool pour des raisons religieuses.



"Des regrets mais pas de culpabilité", a déploré le parquet. Le prévenu ne pense qu’aux conséquences pour lui et ses proches, a-t-il pointé, rappelant que Nicolas est contrôleur à la Semittel et qu’il ne lui reste plus que trois points sur son permis de conduire. 6 mois de prison ferme ont notamment été requis.



Face à la "sévérité des réquisitions" , Me Alain Le Bras a demandé au tribunal de rejeter la confiscation du véhicule servant à toute la famille de son client.



Sur ce point, la défense a été écoutée. En revanche, Nicolas a été condamné à 6 mois de prison ferme aménageable. Son permis de conduire a été annulé et il a l’interdiction de le passer durant 3 mois. Cette deuxième condamnation sera inscrite sur le bulletin n°2.





*prénom d'emprunt





