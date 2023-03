A la Une . Saint-Louis : "Cambriolé 4 fois dans sa vie, 4 fois par la même personne"

C’est une victime excédée, au bord de la crise de nerf, qui s’est présentée ce lundi au procès des jeunes hommes qui se sont introduits chez lui mercredi et jeudi dernier pour lui voler du champagne. Par PB - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 21:56

"Marre, marre, marre", s’est emportée la victime en pleurs à la barre. L’homme serait même allé jusqu’à menacer les deux jeunes dans la salle d’audience.



Ces derniers, âgés d’à peine 20 ans, ont escaladé la clôture et sont entrés dans son garage mercredi et sont revenus jeudi pour y voler des bouteilles de champagne dont un magnum de Nicolas Feuillatte. L’homme qui se trouve être le voisin de l’un d’entre eux a fini par les surprendre. En prenant la fuite l’un a perdu ses chaussures, l’autre son sac à dos. Pour le récupérer, Sandiren qui habite le quartier a envoyé sa copine enceinte de 5 mois.



Arrivée sur les lieux en même temps que les gendarmes, la jeune fille a été placée en garde à vue. C’est en l’apprenant que Sandiren s’est décidé à se rendre. Son voisin a ainsi reconnu celui qui l’avait déjà cambriolé par deux fois dans le passé.



"C’est open bar chez moi ou quoi", vocifère la victime qui demande 1.000 euros de préjudice matériel et le double de préjudice moral.

Sandiren, avec une mention à son casier, reconnaît les faits de vol et tentative de vol. Le jeune homme éprouve des difficultés à expliquer pourquoi il s’en est pris une nouvelle fois à ce voisin. "On avait picolé, on a pas réfléchi", livre-t-il du bout des lèvres. Le futur papa se montre légèrement moins taciturne sur ses futures responsabilités. "Je ferai tout pour rembourser, je veux être là pour ma petite fille", implore celui qui a été placé durant son enfance.



Son comparse, Sébastien, assure lui n’avoir fait que le guet et seulement le jeudi. Quatre mentions figurent à son casier notamment pour des faits de vols et violences.



Le tribunal a finalement décidé de laisser une seconde chance aux deux prévenus. S'ils écopent tous les deux de 6 mois de prison ferme auxquels s’ajoutent la révocation d’un précédent sursis, la décision n’a pas été assortie d’un mandat de dépôt, au grand dam de la victime. Ils devront s’acquitter solidairement de 300 euros de préjudice matériel et 1.000 euros de préjudice moral et ont l’interdiction de paraître au domicile de la victime durant 2 ans.