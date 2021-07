A la Une . Saint-Louis : Avec 2,42 g d’alcool, il agresse un pompier venu le secourir

Un Saint-Louisien de 25 ans a été condamné à 10 mois de prison pour conduite sous alcool, délit de fuite et agression d'un pompier, ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre.

Le 24 juillet dernier, Vincent rejoint un groupe d’amis pour assister au passage du rallye sur la commune de Saint-Louis. Il consomme alors 6 gobelets de Bourbognac avant de reprendre la route.



Avec un taux de 2,42 g d’alcool/l de sang, le vingtenaire heurte deux voitures à l’arrêt et poursuit sa route sans se soucier des dégâts matériels.



Un peu plus loin, il tente d’éviter un chien errant et finit sa course dans un champ de cannes, après deux tonneaux.



Légèrement blessé, l’accidenté est pris en charge par les pompiers. Ces derniers sont alors accueillis par des noms d’oiseaux. L’un d’eux recevra même un coup pied au thorax.



Interpellé par les gendarmes, le Saint-Louisien est immédiatement placé en cellule de dégrisement.



Ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, le prévenu a radicalement changé d’attitude. Larmes aux yeux, le grand gaillard a présenté ses plus plates excuses aux victimes.



"Je voulais juste apprécier. C’est pas bien ce que j’ai fait", lâche-t-il entre deux sanglots.



Soulignant les 3 condamnations du prévenu, dont 2 pour outrages sur les forces de l’ordre, la procureure a demandé 10 mois de prison.



L’avocate de la défense, a plaidé pour un accident de parcours. "Il a des projets de vie", a insisté la robe noire.



Le tribunal a condamné le Saint-Louisien a 10 mois de prison. Son permis a également été annulé.





