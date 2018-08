Saint-Louis: Adieu sentier, bonjour route bétonnée

"Ça fait plus de 35 ans qu'on l'attendait. Ça nous change la vie". À Saint-Louis, les habitants du chemin des Orangers peuvent désormais aller et venir sans difficultés.



Il n'y a pas si longtemps, ils devaient emprunter un sentier d'un mètre de large pour rejoindre leurs cases. "il fallait monter sur les roches", raconte Marie-Rachel. Mais d epuis quelques mois, ils bénéficient d'un accès bétonné assez large pour faire passer les véhicules. Un chemin flambant neuf qui a été inauguré ce mercredi matin.



"Il y avait une pétition des riverains depuis bientôt 30 ans", rappelle Patrick Malet. "Nous avions commencé à y travailler dans les années 2007, 2008, et à notre arrivée en 2014 nous avons réinitialisé le projet", précise le maire. "Le chantier a duré 9 mois et coûté 480.000 euros, financés sur fonds propres".