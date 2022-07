A la Une . Saint-Louis : 2 conducteurs perdent leur permis et leur véhicule

Ce mardi 05 juillet de 15 heures 00 à 17 heures 00, en agglomération de St-Louis, les motocyclistes de la Rivière-St-Louis et de St-Paul ont réalisé un contrôle des flux ayant pour objectif principal, le contrôle des deux-roues motorisés.

23 infractions ont été constatées, en deux heures de contrôle dont :

01 conduite sous l’empire d’un état alcoolique, 02 conduites sous l’emprise de stupéfiants, 02 conduites malgré une suspension du permis de conduire, 02 défauts de permis de conduire, 01 défaut d’assurance, 01 non-port du casque, 05 ports des gants de protection, 09 infractions diverses concernant l’équipement des deux-roues et une détention de stupéfiants.

02 délinquants ont fait l’objet d’une rétention du permis de conduire et leurs véhicules ont été placés en fourrière.



Depuis le début de l’année 2022 en zone Gendarmerie, 47 deux-roues motorisés ont été impliqués dans des accidents corporels et 09 pilotes sont décédés.