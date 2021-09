Saint-Leu trace un nouveau cadre de gestion pour préparer l’avenir

Vendredi 24 Septembre, le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen et les élus du Conseil municipal ont tenu une conférence de presse pour apporter en toute transparence les informations sur la situation financière de la ville.Face à des finances historiquement dégradées depuis près de 10 ans, une nouvelle trajectoire financière, de nouvelles pratiques et des mesures fortes s’imposent à la ville pour retrouver des bases saines et poursuivre son développement.Les élus ont présenté l’analyse financière réalisée par un cabinet indépendant qui permet de voir les raisons de l’endettement de la ville, ce qui a été réalisé depuis 2017 pour tenter de redresser la barre, la situation en 2020 et les mesures nécessaires pour sortir du rouge.Les élus ont également fait un point sur les différents projets qui ont vu le jour à Saint-Leu ces dernières années et ceux prévus à court-moyen terme.Retrouvez toute l’information ici : www.saintleu.re/pdf/dossier-de-presse-tourner-la-page.pdf