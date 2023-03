A la Une . Saint-Leu s'équipe de deux Maisons France Services, véritables guichets uniques administratifs

​Vivement critiquées par les syndicats des impôts ou de la Poste à leur annonce de création, les Maisons France Services poussent comme des champignons. La Réunion en compte 28. Les deux dernières ont bourgeonné sur les terres de l’artichaut, au Plate, et à la Chaloupe Saint-Leu. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 24 Mars 2023 à 15:37

Détricotage des impôts et de la Poste pour les syndicats, "plus-value" en matière de service public de proximité pour la sous-préfète de l’arrondissement ouest, les Maisons France Services quadrillent désormais le territoire réunionnais. 28 en tout (voir la cartographie plus bas).

Saint-Leu s’est doté en décembre 2022 des deux dernières Maisons France Services (MFS) de l’île. Le délai était serré, souligne Bruno Domen puisque leur achèvement devait s’opérer avant le 31 décembre pour bénéficier du concours financier de l’Etat de 80%, soit 200.000 euros d’investissement pour les deux structures du Plate et de la Chaloupe, nous précise Sylvie Cendre, sous-préfète de Saint-Paul. Une addition adoucie à Saint-Leu puisque les bâtiments existaient déjà. Celui du Plate était ainsi occupé par l’ARFUTS (l'Association réunionnaise pour la formation et l'utilisation des travailleurs sociaux) puis par un espace numérique "pas utilisé à 100%" de l'aveu du maire.



Aujourd’hui, un superbe local rafraîchi et compartimenté en plusieurs salles accueille les administrés pour leurs diverses démarches administratives. Une déclaration d’impôts difficile à compléter, effectuer une ouverture de droits auprès de la CAF, de la CGSS, visionner les offres d'emploi, remplir un document juridique... voilà le type de prestations que la population peut y trouver grâce à cette formule dans l’air du temps de « guichet unique ».



"C’est indubitablement une plus-value, d’abord parce que les gens qui viennent ici ont accès au même endroit aux services publics qui les intéressent - les plus importants en tout cas - et puis ça leur évite d’aller à la Poste, puis à la CAF, puis aux impôts etc…", énumère la représentante de l’Etat.



Mais n’ouvre pas une Maison France Services qui veut ! "Le cahier des charges est quand même très contraignant, il faut au moins 9 services publics prestataires pour ouvrir une Maison France Services", rappelle la sous-préfète.



"Elles ont un succès retentissant"



La MFS est donc censée "apporter une réponse à l’administré" en lieu et place de plusieurs services éloignés les uns des autres ou situés exclusivement dans les bas à 45 minutes de route comme c’est le cas pour ces deux quartiers de Saint-Leu situés à 700 mètres d'altitude.



Au Plate, six agents de mairie font office de points relais pour une foultitude de demandes, en plus de leur compétence propre qu’ils ont conservée pour toute la partie état-civil ou de pré-demandes de titres de passeport ou de carte d’identité. "Les agents ont reçu une formation avec les différents partenaires avec lesquels des conventions ont été signées", explique Kévin Irsapoullé, coordonateur des deux MFS. En plus de l’appui de ces agents de mairie, "on a des partenaires qui tiendront des permanences ici avec un planning bien défini comme ceux de la Mission Intercommunale de l'Ouest ou encore l’ADIL pour le logement", ajoute-t-il.



En plus d’un espace état-civil classique, la MFS du Plate dispose de 4 postes d’ordinateur, d’une salle polyvalente où les mariages pourront être célébrés et d’une salle "partenaires" pour accueillir les permanences extérieures.



La PM reprendra les locaux de la mairie annexe



Les Maisons France Services semblent donc devenir une réponse au retrait de certains services publics des écarts.



"Ces 5, 6 dernières années au Plate, il n’y avait plus d’agent de la Poste en continu tout au long de la journée. Le matin, il y avait un guichetier et l’après-midi c’était les facteurs qui prenaient le relais. Donc la personne qui tenait le bureau de poste viendra ici à la Maison France Services 5 jours par semaine contrairement à avant où c’était des demi-journées. Et on va garder le gabier de la Poste au même endroit, juste à l’arrière de la mairie annexe", précise le maire, un enfant du Plate.



"Oui, beaucoup de services publics ont commencé à se dématérialiser comme la délivrance des titres. On a aussi la fermeture des bureaux de poste qui n’étaient plus suffisamment fréquentés mais là on remet du service de proximité à travers ces Maisons France Services. Elles ont un succès retentissant. Il y en a même qui sont saturées comme celle de Trois-Bassins", observe Sylvie Cendre. "Avec les MFS de Tan rouge et Bellemène à Saint-Paul, on va,, je l’espère désengorger Trois Bassins", ajoute-t-elle. Il faut ainsi savoir qu’il n’y a pas besoin d’être résidant de la commune d’implantation d’une Maison France Services pour y avoir accès.



A Saint-Leu, enfin, la mairie annexe qui est du coup inutilisée depuis le transfert du personnel communal vers la MFS sera récupérée par la Police municipale. Une antenne composée de quatre policiers ouvrira en juin de cette année. Il s’agit d’une "demande forte de la population", indique Bruno Domen face au phénomène de délinquance "comme un peu partout avec l'arrivée de logements sociaux."

La carte de l'implantation des 28 Maisons France Services à La Réunion :