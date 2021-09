Education Saint-Leu: l'école maternelle de l’Etang peut rouvrir

Les cinq classes et la cour de l’école maternelle de l’Etang ont été nettoyées ce lundi par les agents communaux et les enseignant(e)s de l’établissement après la bien mauvaise surprise de ce matin. Par LG - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 19:41





Ce lundi matin, Les élèves pourront retrouver les bancs de l’école demain matin mardi 14 septembre en toute sérénité à l'école maternelle de l’Etang Saint-Leu. "Nous remercions l’ensemble des agents pour leur mobilisation", indique la mairie de Saint-Leu sur sa page Facebook.Ce lundi matin, des salles de classes avaient été découvertes toutes retournées à la surprise du personnel technique et pédagogique.





