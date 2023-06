Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Saint-Leu et la CAF : ambition commune au service des jeunes Saint-Leusiens

Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, le Président de la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion, Harry-Claude Morel et son directeur, Frédéric Turblin, ont cosigné ce mercredi matin à l’Hôtel des postes la convention territoriale globale pour la période 2023 – 2027. Ce pacte de confiance, comme le caractérisent conjointement le Maire de Saint-Leu et le Président de la Caf de La Réunion, mobilisera plus de 3,7 millions d’euros pour la commune et plus de 20 millions pour la Caf de La Réunion. « Cette convention marque notre engagement à améliorer la qualité de vie de nos familles et à soutenir le bien-être de nos citoyens, le bien-être auquel chacun a droit » a expliqué Bruno Domen.



Une ambition pour nos jeunes



Il s’agit de relever les défis posés par l’évolution démographique à Saint-Leu. Notre population s’accroit (6% en 10 ans) et compte 22 % de jeunes de moins de 15 ans. Par ailleurs, 13 % des Saint-leusiens vivent dans le quartier prioritaire de Portail / Bois de nèfles. La commune compte ainsi 11 333 allocataires de la CAF dont 4 000 allocataires du RSA et plus de 500 bénéficiaires du RSA majoré. Le directeur de la Caf Frédéric Turblin a rappelé que Saint-Leu participe à l’expérimentation France Travail. Objectif : innover et lever des freins.



Cette convention officialise à cet effet un programme ambitieux en faveur de l’accompagnement socioprofessionnel mais aussi de l’insertion des jeunes adolescents et de la dynamisation de la vie sociale.



Des actions à destination de la petite enfance



Cette convention fait également la part belle aux problématiques de la petite enfance. De nouvelles solutions de garde adaptées et de nouveaux projets parentalité verront le jour, permettant la création de 150 nouvelles places en multi-accueil dont 30 places en crèche collective d’entreprise pour les parents salariés en lien avec les acteurs économiques. La capacité d’accueil de la commune passera ainsi de 39,3 à plus de 50 %. Plus de 4,2 millions d’euros d’investissement seront mobilisés pour le déploiement de ces places d’accueil supplémentaires.



L’ouverture d’un relais petite enfance bénéficiera également aux familles engagées dans un parcours d’insertion afin de les informer et de les accompagner dans la recherche de modes de gardes. Un lieu d’accueil enfants-parents et la mise en place d’un réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents complèteront le dispositif. La Caf soutient ainsi le fonctionnement des structures d’accueil pour plus de 12 millions d’euros sur toute la durée de la convention.



Travailler de concert avec les associations



Plus de 636 000 euros sont budgétisés au profit des porteurs de projet parentalité. Au-delà de la petite enfance, les associations Saint-leusiennes seront partie prenantes dans le renforcement des loisirs pour les jeunes adolescents avec l’organisation de séjours, l’accompagnement et le renforcement de l’accueil des enfants en situation de handicap. Une enveloppe de 550 000 euros sera mobilisée pour le déploiement d’une politique jeunesse.



Ce CTG acte également la création a minima de 2 nouveaux espaces de vie sociale favorisant ainsi les échanges avec les professionnels de l’aide sociale et de l’emploi.



Plus de 900 000 euros sont prévus pour structurer l’animation de vie sociale et œuvrer en faveur de l’amélioration légère de l’habitat et assurer la coordination de la nouvelle convention territoriale globale. Un engagement important pour construire un avenir solidaire et équitable a expliqué Bruno Domen avant de conclure : « Continuons à œuvrer ensemble pour construire une commune toujours plus solidaire ! ».







