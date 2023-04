Saint-Leu compte une nouvelle centenaire

Marie-Elise Gasp née Ronézart est née le 29 avril 1923 et fête donc aujourd’hui ses100 ans !



Toujours très alerte et joviale, Marie-Elise a eu 8 enfants qui lui ont donné 27 petits-enfants, 43 arrière-petits-enfants et 5 arrière-arriere-petits-enfants !



Le Maire Bruno Domen ainsi que les élues Marie Alexandre et Nadine Palas sont venus la saluer et célébrer avec elle et ses proches, cet événement exceptionnel !



La Ville de Saint-Leu souhaite une nouvelle fois, un joyeux anniversaire à Madame Gasp !