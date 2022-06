Saint-Leu au cœur du Tour Auto 2022

Rendez-vous incontournable du sport mécanique, la 53ème édition du Tour Auto se tiendra les 29, 30 et 31 juillet 2022.



C’était jour de lancement officiel ce jeudi 23 juin à l’hôtel Mercure Créolia, à Saint-Denis. Tous les partenaires étaient réunis devant la presse pour présenter cette nouvelle édition.



Aux côtés notamment de l’ASA Réunion qui pilote l’opération, la Région, le Département et la Ville de Saint-Denis, le Maire de Saint-Leu, étaient présents Bruno Domen, Maire de Saint-Leu et Jimmy Aubin, l’adjoint délégué aux sports.



Nouveauté cette année, une configuration inédite est mise en place, avec un parc d’assistance unique sur les trois jours. Celui-ci se tiendra à la Ravine Saint-Leu. Le stade Christol Marivan du Centre-Ville et le parking du Musée Stella accueilleront respectivement le regroupement et le parc fermé. Saint-Leu se retrouve ainsi au cœur de cette 53ème édition pour accueillir pilotes, équipages mais aussi bénévoles du Tour.