Saint-Leu au cœur du 53ème Tour Auto

Le territoire avait en effet le plaisir d’accueillir le village du tour dans le parc du 20 décembre, le parc de regroupement au stade Christol Marivan, le parc fermé à Stella et l’unique parc d’assistance à La Ravine.



Tout au long du week-end les pilotes et leurs équipes d’assistance ont donc élu domicile à Saint-Leu.



Deux spéciales étaient aussi au programme, avec à chaque fois deux passages.



Samedi soir, c’était à Lon-Mon-Poy, une mythique du Tour auto, de retour depuis quelques années. Le public était présent en nombre. La chaussée mouillée par endroit a pu surprendre quelques équipages.



Dimanche matin, le rendez-vous était donné au Cap / Quatre-Sous, une autre mythique du Tour auto qui a fait son retour cette année dans une nouvelle configuration et qui s’est déroulée sous un beau soleil.



Un équipage saint-leusien inscrit dans cette course était particulièrement prometteur : Loic Grondin et Anne Laure Dijoux.



Après s’être placés dans le top 5 du classement provisoire vendredi, au deuxième jour de compétition, Loïc et Anne Laure s’installent à la troisième place.



Ils conforteront leur position au dernier jour de course et s’imposeront même finalement sur la deuxième marche du podium. Une belle performance, saluée par le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen.



Le premier magistrat a félicité l’ensemble des participants, les vainqueurs du Tour et pour la deuxième année consécutive : Thierry Law Long et Mohammad Noor Balbolia.



Il a également félicité l’ASA Réunion et sa présidente Muriel Rajoel pour l’organisation de la compétition et la confiance accordée à Saint-Leu pour accueillir le Tour Auto, édition 2022.



