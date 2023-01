A la Une . Saint-Leu : Zigzaguant sur les voies et fortement alcoolisé, un taximan se voit retirer son permis

Au cours du week-end du 14 au 15 janvier, les motocyclistes de l’E.D.S.R, appuyés par les gendarmes des compagnies et des militaires de la réserve opérationnelle du commandement de la gendarmerie, ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents sur les secteurs et axes les plus accidentogènes de l’île. Par NP - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 06:48

Vendredi 13 janvier 2022, les gendarmes de la communauté de brigade de Saint-Leu sont informés par des usagers de la RN.1 qu’un véhicule Taxi zigzague sur la bretelle de sortie de l’échangeur du Portail. Selon les appelants, le chauffeur professionnel heurte à plusieurs reprises les trottoirs qui longent le rond-point qui conduit à la zone commerciale. Immédiatement, ce professionnel de la route est intercepté par une patrouille qui est sur ce secteur.



Les gendarmes saint-leusien constatent que ce chauffeur de taxi est sous l’emprise d’un état alcoolique important (2.48 g/l de sang).

Lors de son audition, il déclare qu’il venait prendre en charge un client sur la zone commerciale. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention immédiate et il devra s’expliquer devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.



Hermitage : 21 conduites addictives constatées



Dimanche matin de 1 heures à 5 heures, les motocyclistes de St-Paul et de la Rivière-St-Louis ont réalisé une opération de «recherches des conduites addictives » sur le secteur de l'Hermitage. 21 conduites addictives et un défaut d’assurance ont été constatés à cette heure matinale.







Bilan de sécurité routière :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 19

NOMBRE D'INFRACTIONS : 220

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 20



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 23

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 12



NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 68 dont 16 Fourrières



NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 06

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 04



NOMBRE DE VITESSES : 45



NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 11

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 39

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 19

NOMBRE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE CONTINUE : 01



NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 10

NOMBRE DE VITRES TEINTÉES : 01

NOMBRE DE NUISANCES SONORES : 05

NOMBRE DE PNEUMATIQUE USAGE : 03

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 15

NOMBRE DE NON-MUTATION CARTE GRISE : 04



NOMBRE DE STATIONNEMENT GÊNANT OU INTERDIT : 22