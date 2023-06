A la Une . Saint-Leu : Un rallye express ce samedi

Les phares des voitures de rallye vont illuminer les rampes des Hauts de Saint-Leu ce samedi lors du deuxième rallye de la saison. La course démarrera en début d’après-midi et s’achèvera en milieu de soirée. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 24 Juin 2023 à 08:28





Il y aura moins de 40 kilomètres à parcourir lors de cette épreuve du championnat qui va passer en un clin d'œil. Les concurrents devront donc démarrer sur les chapeaux de roues pour espérer bien se placer. Le championnat de La Réunion des rallyes revient ce samedi avec une course de six spéciales à Saint-Leu . Les bolides vont s’attaquer à deux tracés, de l’après-midi au milieu de soirée.Il y aura moins de 40 kilomètres à parcourir lors de cette épreuve du championnat qui va passer en un clin d'œil. Les concurrents devront donc démarrer sur les chapeaux de roues pour espérer bien se placer.

La chasse au Chinois Volant







Mais la fougue et l’envie de ses poursuivants pourraient bien faire la différence sur les quelques heures de course prévues cet après-midi.



Les vieux briscards Farouck Moullan et Giani Barret veulent porter le combat à



Deux autres pilotes ont un retard plus conséquent à rattraper. Stéphane Sam-Caw-Frève et Damien Dorseuil, concurrents naturels du Chinois Volant, ont tous les deux connu des destins difficiles à la Petite-Île. Les Fiesta MKI et MKII partent du pied du podium mais SCF comme le pilote officiel Ford visent tous les deux la première place. Thierry Law-Long a montré lors de la première épreuve du championnat de La Réunion qu’il était toujours le maître de la stratégie sur des courses plus longues comme le Rallye du Sud Sauvage.Mais la fougue et l’envie de ses poursuivants pourraient bien faire la différence sur les quelques heures de course prévues cet après-midi.Les vieux briscards Farouck Moullan et Giani Barret veulent porter le combat à Thierry Law-Long qu’ils ne veulent pas voir s’envoler sans embûches vers un sixième titre d’affilée.Deux autres pilotes ont un retard plus conséquent à rattraper. Stéphane Sam-Caw-Frève et Damien Dorseuil, concurrents naturels du Chinois Volant, ont tous les deux connu des destins difficiles à la Petite-Île. Les Fiesta MKI et MKII partent du pied du podium mais SCF comme le pilote officiel Ford visent tous les deux la première place.

Tout donner lors de l’épreuve sprint



Le Rallye régional de Saint-Leu sera le dernier entraînement grandeur nature avant le Tour Auto 2023, joyau de la compétition automobile à La Réunion.



Les pilotes devront à la fois tenter de marquer sur le maximum de points mais aussi faire attention à ne pas hypothéquer leurs chances pour le Tour Auto en cas de sortie de route trop violente.



Le choix de parcours par les organisateurs devrait d’ailleurs être propice à éviter Le Rallye régional de Saint-Leu sera le dernier entraînement grandeur nature avant le Tour Auto 2023, joyau de la compétition automobile à La Réunion.Les pilotes devront à la fois tenter de marquer sur le maximum de points mais aussi faire attention à ne pas hypothéquer leurs chances pour le Tour Auto en cas de sortie de route trop violente.Le choix de parcours par les organisateurs devrait d’ailleurs être propice à éviter une attrition aussi forte que lors du rallye du Sud Sauvage . Un tracé sinueux et technique a été préféré afin de produire un beau spectacle pour les pouakés qui seront comme toujours nombreux sur le bord des routes.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur