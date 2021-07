La grande Une Saint-Leu: Un piéton mortellement fauché

Un homme a été fauché par un fourgon ce lundi matin vers 6h30. Il aurait été trainé sur plusieurs mètres avant d'être percuté par un autre véhicule. Les pompiers se sont rendus sur place et ont tenté de réanimer le sexagénaire en arrêt cardio-respiratoire. L'homme est décédé. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 19 Juillet 2021 à 06:59





Grièvement blessé au thorax, le malheureux était en arrête cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers sur place. Les médecins du SMUR ont ensuite pratiqué le massage cardiaque mais en vain.



Le décès a été déclaré à 7h10.



Selon nos informations, aucun véhicule ne se trouvait sur place au moment de l'intervention des secours.

Le conducteur avait pris la fuite.



Il a été interpellé dans la matinée. La circulation a été déviée au niveau du giratoire de l'entrée Nord et dans le sens Nord/Sud par la rue Haute jusqu'à nouvel ordre précise le CRGT.