A la Une .. Saint-Leu : Un pêcheur à la canne attend les secours toute une journée

Coincé sous une plateforme, un quinquagénaire blessé après une chute est resté plusieurs heures sur le littoral balayé par les vagues. Il souffre d'un traumatisme crânien et dorsal. Par NP - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 17:53

Ce jeudi matin à l'aube, un pêcheur à la canne s'adonnait seul à son loisir à la Pointe-des-Châteaux. Une chute accidentelle aurait pu lui coûter la vie. Le quinquagénaire s'est en effet retrouvé au bord de l'eau, coincé sous une plateforme rocheuse. De grosses vagues arrosaient le littoral durant cette journée. En fin d'après-midi, un promeneur qui passait heureusement par là a pu donner l'alerte.



Ce sont les gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne qui sont intervenus afin de récupérer le blessé. Une opération délicate du fait de son emplacement. L'hélicoptère a dû se poser "en appui patin", c'est-à-dire à moitié sur les rochers pour laisser descendre les secouristes. L'appareil s'est ensuite éloigné avant de se reposer à nouveau pour faire remonter les militaires et le brancard.



L'homme de 51 ans a ensuite été conduit à l'hôpital de Saint-Pierre pour des soins. Il souffre d'un traumatisme crânien et dorsal.