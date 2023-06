A la Une . Saint-Leu : Un “bilan positif” se félicite la majorité municipale

Bruno Domen s’est livré ce mercredi matin à l’exercice du bilan de mi-mandat devant les élus et les principaux chefs des services de la ville. Un bilan clairement positif pour l’édile, même si la présentation a parfois viré à une séance d'autocongratulation. Par MB - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 07:51

Des finances assainies, des travaux dans le centre-ville dont on voit bientôt la fin, les investissements dans l'éducation, la liste des accomplissements que le maire de Saint-Leu et son équipe affichent ce mercredi matin paraît impressionnante.



“Une gestion apaisée et un dialogue renoué avec tous les partenaires”, voilà comment Bruno Domen veut définir son style. “Trop souvent au cours de la dernière décennie, Saint-Leu a investi seul. Le résultat était une situation financière qui ne nous permettait plus d’investir. Des querelles politiques ont fait perdre à Saint-Leu plusieurs millions d’euros”. Pour réduire la dette, “nous avons pris des décisions courageuses comme l’augmentation de certains services", souligne le maire. En tout cas, ce sont 49 millions d'euros qui sont débloqués pour la période 2023/2026.



La rénovation du bâti scolaire est l’un des principaux chantiers de la commune. Les écoles maternelles et primaires font l’objet d’améliorations, tandis que la première tranche du collège de la Chaloupe sera livrée en 2024.



“La Maison de la mer se fera, les marchés sont passés”



Les travaux du réseau d’assainissement prendront bientôt fin promet le maire. “Ils étaient essentiels avant d’envisager l’amélioration du centre-ville. Plusieurs études sont déjà lancées pour imaginer le bourg de demain”, poursuit l’édile. “De toute façon, nous étions astreints à le faire depuis près de 20 ans”, assène Bruno Domen, tout en concédant les désagréments créés.



Parmi les projets encore à accomplir, la fameuse coulée verte de Stella devrait prendre forme d’ici la fin du mandat. 10.000 arbres devraient être mis en terre prochainement. Ce parc va prendre place au sein d’un projet plus large : le sentier pédagogique patrimonial. Reliant les principaux musées de la ville, il doit permettre de développer un tourisme plus vert.



La Maison de la mer a également été abordée. ”Na trois bougs i sort Saint-Paul i vien raler ke nou sa coup trois filaos. Combien de pied de boi zot la planté ? Je le dis clairement, la Maison de la mer se fera, les marchés sont passés. La ville ne reculera pas”, tacle Bruno Domen, en réaction à la levée de bouclier face au projet. Le maire promet d’ailleurs une campagne d’information autour de ce sujet dans les prochaines semaines.