A la Une . Saint-Leu : Trio amoureux "explosif" devant le tribunal

Alors qu’il est en couple depuis un an avec sa bien-aimée, Fabien* a découvert le 18 décembre dernier qu’elle entretenait toujours une relation amoureuse avec le père de ses enfants. Par Prisca Bigot - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 20:04

Entre Fabien* et Manuela*, c’est une relation toxique qui s’est créée. L’alcool coule souvent à flot et avec, les disputes et les violences mutuelles sont légion. Le 18 décembre dernier, le père des enfants, Pierre* sonne au domicile de Manuela. C’est Fabien qui ouvre pendant que madame se remet péniblement de la soirée arrosée de la veille. Pierre accuse Manuela, finalement levée, de lui avoir volé son téléphone portable. Au remue-ménage créée par les deux anciens amants, Fabien comprend que leur histoire n’est pas terminée.



Manuela finit par avouer qu’elle aime les deux hommes. Fabien voit rouge. Il pousse Pierre à terre qui ne se laisse pas faire en tentant d’attraper par les jambes de Fabien. Ce dernier, le piétine. La tête de Pierre heurte la porte d’entrée. Manuela reçoit également une gifle. Pierre s’empare alors d’un couteau dans la cuisine tandis que Fabien lui lance une bouteille de bière.



L’épisode de violences aurait pu s’arrêter là mais cinq jours plus tard le trio refait parler de lui. Alors que Fabien est placé sous contrôle judiciaire suite aux violences du 18 décembre, il croise Manuela et Pierre vers 22 heures dans le Parc du 20 décembre à Saint-Leu. Les deux tourtereaux attendent leur pizza. Fabien, qui n’a toujours pas avalé la pilule assène deux claques à la jeune femme, coups de poings et coups de pieds à Pierre. Ce qui vaut à la victime, une deuxième plaie à la tête.



Des relations extrêmement conflictuelles



5 jours plus tôt le tribunal avait pourtant accordé une deuxième chance à Fabien malgré un casier chargé de 6 condamnations pour des faits de vol ou encore de violences avec arme. Un casier que le prévenu explique par son "vécu de vie". Fabien a été placé en foyer dès l’âge de 6 ans avant d'être sans domicile fixe de 18 à 24 ans.



"Pour Noël, Manuela a reçu une volée de bois vert", tranche Me Guillaume Darrioumerle pour les parties civiles. Si Manuela ne souhaite aucun dédommagement mais simplement de ne plus voir Fabien, Pierre demande 500 euros.



Pour le parquet, Fabien doit se sortir de ce "trio explosif" sans compter que "dans le voisinage, il fait peur".



De son côté, Me Delphine Savigny, pour la défense de Fabien, tient à rappeler le contexte. Les tensions ont été exacerbées au sein du couple depuis que l’un des fils de Manuela a poignardé Fabien à coups de couteau dans l’épaule. Une procédure pour tentative de meurtre est actuellement ouverte. Pour l’épisode de la bouteille de bière, "des violences légitimes parce qu’il avait face à lui un homme en colère qui s’était emparé d’un couteau". Pour celui des violences commises dans le parc, la robe noire reconnait un "comportement stupide. Fabien est tombé amoureux et a fait n’importe quoi".



La défense a été en partie entendue. La peine requise par le paquet a finalement été divisée par deux par le tribunal. Fabien écope d’un an de prison dont 6 mois avec sursis. Il a également reçu l’obligation de travailler, de se soigner mais aussi l’interdiction d’entrer en contact ou de paraitre au domicile des deux victimes. A l’issue de son procès Fabien est cependant retourné en prison.



*prénoms d'emprunt



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur