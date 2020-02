A la Une . Saint-Leu : Sylvie Comorassamy lance sa campagne La candidate de la liste Mi aim St-Leu a dévoilé le nom de ses colistiers et son programme.





Voici le communiqué de Sylvie Comorassamy :





Présentation de l’équipe engagée aux côtés de Sylvie Comorassamy pour les élections municipales de mars 2020 à Saint-Leu.



Ils étaient nombreux, très nombreux ce vendredi 28 février à répondre à l’invitation de Sylvie Comorassamy pour la présentation de l’équipe volontaire pour mettre Saint-Leu au cœur d’une nouvelle dynamique.



La Yourtes en scène est un lieu habituellement connu pour recevoir des évènements alternatifs ou des conférences bien-être. Idéalement et symboliquement situé à Bois Blanc, là, où certains veulent voir se former une carrière. Et bien de mémoires d’habitués, jamais ce site n’a connu pareille affluence ! Une foule immense, plus de cinq cents Saint-Leusiens sont venus accueillir Sylvie Comorassamy et l’ensemble de son équipe volontaire pour remettre Saint-Leu sur la voix du développement.



Alain Lucas et Herbert Vergoz ont rappelé qu’ils étaient tous les deux en lice pour présenter leur propre candidature. Et pourtant, face aux dangers qui pèsent sur Saint-Leu avec l’entrée en course d’un soutien « pyramidale » au maire par intérim, ils ont su mettre leur ego de côté. Désormais, c’est avec fierté et responsabilité pour Saint-Leu qu’ils souhaitent porter une femme de cœur, une femme d’écoute et une femme compétente, à la tête d’une liste unie, engagée et loyale envers les Saint-Leusiens.



Chacun s’est présenté et a exprimé les raisons de son engagement : la conseillère régionale Karine Nabénésa, par exemple, a rappelé son combat contre l’installation d’une carrière à Bois Blanc, d’autres de faire de l’Éducation une priorité avec plus de moyens de l’État et des partenaires institutionnels en obtenant le label Cité Éducative, plus de solidarité avec les personnes âgées, les personnes isolées ou en situation de handicap, préserver l’environnement avec un projet de revégétalisation d’espèces endémiques pour mieux protéger nos terres, renforcer le soutien aux pêcheurs professionnels et amateurs, aux artistes et aux associations sportives et culturelles… Les projets sont nombreux, la volonté profonde, le courage sincère.



L’ancien Député-Maire Thierry Robert, est venu apporter son soutien précieux et entier à Sylvie Comorassamy. Une élue loyale qui a toujours œuvré avec lui depuis 2004 pour venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin au sein de l’association Partage. Il a félicité Sylvie Comorassamy et son équipe pour la qualité et la sincérité de leur programme : améliorer le pouvoir d’achat des familles Saint-Leusiennes avec un kit « bonne rentrée » pour que chaque enfant ait les effets scolaires utiles à une bonne intégration ; la création d’un contrat temporaire dit de « dépannage » pour venir en aide aux personnes les plus en difficultés ; le soutien à l’embauche des petites entreprises en leur offrant le premier mois de salaire pour le recrutement en CDI d’un Saint-Leusien sans emploi…



Sylvie Comorassmy est plus que jamais déterminée à offrir une nouvelle dynamique pour Saint-Leu avec l’aide de l’ensemble du personnel communal ! Un Saint-Leu réconcilié ! Un Saint-Leu où il fait bon vivre ! Un Saint-Leu où personne n’est oublié ! Nout Kartié 3 Lèt qui doit faire battre à nouveau le cœur des Saint-Leusiens !



Nicolas Payet Lu 436 fois







Dans la même rubrique : < > Coronavirus : Plus de poignées de main et d’hosties Réouverte sur 4 voies de la route du littoral