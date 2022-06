Rubrique sponsorisée Saint-Leu : Le skate-park fermé après avoir subi les dégâts de la houle

Touché par la forte houle, le skate-park de Saint-Leu n'est plus accessible jusqu’à nouvel ordre. Par Mairie de Saint Leu - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 15:18

La Ville de Saint-Leu informe les usagers du skate-park, qu’à la suite de la houle, l’équipement a été endommagé.



En conséquence et par arrêté municipal, le skate-park est interdit d’accès jusqu’à nouvel ordre, les conditions de sécurité n’étant plus réunies.



En plus du nettoyage du site, la clôture partiellement détruite devra être refaite. Il est aussi primordial de vérifier la stabilité des sols et l’état des modules.



La Ville remercie les usagers pour leur compréhension.