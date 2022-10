Saint-Leu : Le corps du disparu retrouvé par un promeneur

Les secouristes avaient déployé d'importants moyens aériens et terrestres durant ces 24 heures après l'alerte donnée par un groupe d'amies qui a assisté à la scène. Cette frange du littoral à hauteur du Musée du sel est prisée des locaux et des touristes pour le splendide panorama qu'elle offre sur l'océan et le bord de mer saint-leusien.



L'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie avait notamment survolé pendant près d'une heure hier le littoral escarpé où le corps a pu rester coincé dans une cavité.



La puissance de la houle n'avait pas permis à la brigade nautique des pompiers de se mettre à l'eau, au risque pour eux de se mettre en danger.



Ce dimanche matin, le dispositif de recherches avait repris avec un infime espoir de retrouver la victime vivante.