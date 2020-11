A la Une .. Saint-Leu : Le TCO informe d’une erreur de calendrier dans la collecte des déchets verts

Le TCO informe les habitants de plusieurs secteurs de Saint-Leu qu’une erreur concernant la prochaine collecte des déchets verts se trouve sur le calendrier 2020. La collecte aura lieu les 9 et 10 décembre prochain.

Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 à 09:24 | Lu 163 fois

Le communiqué : Information importante concernant la prochaine collecte de déchets végétaux sur 4 secteurs de Saint-Leu

Nous informons les habitants des quartiers Cap camélias, Fontaine, Étang et Saint-Christophe de la commune de Saint-Leu, d'une erreur concernant la prochaine collecte des déchets végétaux sur les calendriers 2020 intitulés Saint-Leu 01b, Saint-Leu 01e, Saint-Leu 02b et Saint-Leu 04b.



Dans ces secteurs, la collecte des déchets végétaux n’aura pas lieu ce mardi 1er décembre, comme indiqué sur ces calendriers, mais elle aura lieu la semaine suivante : mercredi 9 décembre pour les calendriers Saint-Leu 01e et Saint-Leu 02b

pour les calendriers Saint-Leu 01e et Saint-Leu 02b jeudi 10 décembre pour les calendriers Saint-Leu 01b et Saint-Leu 04b Il est donc demandé aux habitants de ces secteurs de sortir leurs déchets végétaux uniquement à partir de la veille au soir du jour de collecte, c'est à dire le mardi 8 décembre pour Saint-Leu 01e et Saint-Leu 02b et le mercredi 9 décembre pour Saint-Leu 01b et Saint-Leu 04b.



Nous présentons nos excuses pour cette erreur et remercions les usagers pour leur votre compréhension.



+ d'infos sur le site internet www.tco.re

