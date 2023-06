A la Une . Saint-Leu : La police municipale s’installe au Plate

Ce vendredi matin, Bruno Domen a inauguré la nouvelle antenne de la police municipale de la commune. Quatre agents, un chef de brigade et deux ASVP seront très prochainement sur le terrain. Par MB - Publié le Vendredi 23 Juin 2023 à 14:07

“C’est une promesse de la campagne de 2020 d’ouvrir une antenne de police municipale dans les hauts. Nous avons hésité à l’installer à la Chaloupe, avant de choisir le site de la mairie annexe du Plate”, explique Bruno Domen, à l'occasion de l’inauguration de la nouvelle antenne de la police municipale.



Ce nouveau poste devra couvrir un large secteur, entre la RD3 et la RD13. Quatre agents, avec un chef de brigade, vont prendre leur quartier dans l’ancienne mairie annexe, cette dernière ayant déménagé ses locaux dans la nouvelle maison France Service. Deux ASVP et une secrétaire viennent compléter les effectifs.



Une hausse des incivilités



Caroline Calbo, procureure de la République de Saint-Pierre, rappelle l’importante collaboration de la police municipale “avec les gendarmes et l’institution judiciaire. Cette inauguration va dans le sens d’une meilleure prévention de la délinquance dans tous les quartiers de Saint-Leu”. Également présente, la sous-préfète de Saint-Paul, Sylvie Cendre, souligne que “la sûreté est une demande permanente des citoyens”.



En tout, la mairie a investi pas moins de 75.000 euros pour rénover l’antenne et équiper les agents. La mairie espère mieux lutter contre les incivilités, qu’elle note en hausse dernièrement. Des équipements publics sont régulièrement dégradés, un premier dossier important pour les policiers municipaux.