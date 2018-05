Saint-Leu: L'ancienne RN1 interdite pendant au moins un mois

Fakir est passée par là. La portion de route grignotée par la surprenante tempête tropicale du mois d'avril sera refaite à compter de ce lundi.



Si la RN1A à l'entrée sud de Saint-Leu, face au cimetière, est en théorie interdite d'accès, les voitures continuent malgré tout d'emprunter la voie côté montagne, en attendant le démarrage des travaux.



Cependant, dès demain, la circulation sera totalement interdite dans le secteur. Les travaux, dont le coût est estimé à 750 000 euros, vont débuter.



La DRR a prévu de reconstruire le mur de soutènement et de refaire la chaussée. Elle doit également revoir l’ouvrage traversant la ravine Bagatelle.



La route sera fermée depuis le rond-point de l’Étang-Salé jusqu’à la Pointe au Sel pendant une durée d'au moins 1 mois.



La circulation est jusque-là possible par la déviation de la Route des Tamarins RD11 et dans les deux sens. Une piste cyclable sera également aménagée. Le cimetière devrait rester accessible.