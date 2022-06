A la Une . Saint-Leu : Ivre, il menace de mort des vendeuses dans un centre commercial

Le Saint-Pierrois de 45 ans, sous le coup de plusieurs autres délits, a été déféré et écroué ce mardi.

Par NP - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 18:23

Au fil de ses achats dans un centre commercial de Saint-Leu, ce quadragénaire ivre n’a pas hésité à insulter et menacer de mort les vendeuses qui ont eu maille à partir avec ce client ivre.



L’homme a finalement été identifié puis interpellé par les policiers de Saint-Pierre grâce aux paiements qu’il effectuait en carte bancaire.



Son casier est chargé et il doit encore répondre de délits. Parmi ces délits, le mis en cause a par exemple été contrôlé avec un couteau dans la rue alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de porter une arme. Egalement en sursis pour des violences conjugales avec interdiction d’entrer en contact avec la victime notamment, il s’avère qu’il a repris la vie commune avec elle.



Face à ce chapelet de délits, le Saint-Pierrois de 45 ans a été déféré ce mardi et placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Cayenne en attendant d’être jugé.