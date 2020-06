A la Une ... Saint-Leu : Domen vs Domen

Bruno Domen n'a pas d'adversaire pour ce second tour des municipales, Sylvie Comorassamy s'étant désistée. Par Aurélie Hoarau - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 05:00 | Lu 768 fois

C'est un second tour sans adversaire pour Bruno Domen. Le maire sortant se retrouve seul en lice depuis le désistement de Sylvie Comorassamy, la candidate soutenue par Thierry Robert - laquelle a annoncé refuser "de participer à cette mascarade de pseudo démocratie".



Reste à voir comment se répartissent les bulletins à son nom et les votes blancs, qui permettront de savoir si le candidat remporte ou non une large adhésion parmi les votants.

Pour mémoire, au premier tour, la liste conduite par Bruno Domen a obtenu 41,19% des voix, loin devant Sylvie Comorassamy, arrivée deuxième avec 16,14 %. Au total, 12 845 votants s'étaient déplacés jusqu'au urnes dans cette commune de 33 576 habitants.